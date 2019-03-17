17 Mart 2019, 18:00
»»

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta 27. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Keçiörengücü, evinde Kastamonuspor 1966 ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu grupta Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Manisaspor, ligden düşen ikinci takım oldu.

Gruplarda 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. MENEMEN BELEDİYESPOR27 17 7 3 57 32 25 58
2. TUZLASPOR27 16 6 5 51 16 35 54
3. FATİH KARAGÜMRÜK27 16 4 7 42 28 14 52
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR27 13 10 4 48 22 26 49
5. ŞANLIURFASPOR27 13 7 7 37 29 8 46
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR27 11 6 10 33 31 2 39
7. PENDİKSPOR27 10 8 9 38 37 1 38
8. SİVAS BELEDİYESPOR27 9 7 11 32 38 -6 34
9. KAHRAMANMARAŞSPOR27 9 7 11 27 34 -7 34
10. BAK SPOR27 8 10 9 31 39 -8 34
11. KIRKLARELİSPOR27 9 6 12 36 34 2 33
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR27 8 9 10 28 34 -6 33
13. TARSUS İDMANYURDU27 8 9 10 34 42 -8 33
14. FETHİYESPOR27 5 13 9 28 32 -4 28
15. BANDIRMASPOR BALTOK27 7 6 14 31 45 -14 27
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR27 4 11 12 34 51 -17 23
17. TOKATSPOR27 4 10 13 22 35 -13 22
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ27 5 7 15 24 53 -29 22
- Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. SARIYER27 18 6 3 51 23 28 60
2. KEÇİÖRENGÜCÜ27 18 6 3 48 22 26 60
3. YILPORT SAMSUNSPOR27 18 4 5 45 20 25 58
4. KASTAMONUSPOR 196627 17 4 6 46 19 27 55
5. SAKARYASPOR27 16 7 4 46 22 24 55
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR27 13 6 8 40 24 16 45
7. İNEGÖLSPOR27 12 5 10 33 34 -1 41
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER27 11 7 9 35 27 8 40
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR27 12 3 12 41 40 1 39
10. EYÜPSPOR27 9 7 11 34 33 1 34
11. NİĞDE ANADOLU27 9 7 11 34 34 0 34
12. UTAŞ UŞAKSPOR27 6 12 9 31 27 4 30
13. GÜMÜŞHANESPOR27 6 12 9 31 33 -2 30
14. HACETTEPE27 7 8 12 37 44 -7 29
15. ANKARA DEMİRSPOR27 5 5 17 26 45 -19 20
16. BAYRAMPAŞA27 4 8 15 20 39 -19 20
17. MANİSASPOR27 3 3 21 25 77 -52 -3
18. GAZİANTEPSPOR 27 3 2 22 11 71 -60 -25


Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir. Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR