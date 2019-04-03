Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|29
|18
|7
|4
|66
|35
|31
|61
|2.
|TUZLASPOR
|29
|16
|8
|5
|55
|20
|35
|56
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|17
|4
|8
|45
|32
|13
|55
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|14
|10
|5
|52
|23
|29
|52
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|29
|14
|8
|7
|40
|29
|11
|50
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|13
|6
|10
|38
|33
|5
|45
|7.
|PENDİKSPOR
|29
|12
|8
|9
|43
|37
|6
|44
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|29
|10
|7
|12
|39
|35
|4
|37
|9.
|KAHRAMANMARAŞPOR
|29
|10
|7
|12
|32
|38
|-6
|37
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|29
|10
|7
|12
|36
|45
|-9
|37
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|29
|9
|9
|11
|39
|45
|-6
|36
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|9
|9
|11
|29
|37
|-8
|36
|13.
|BAK SPOR
|29
|8
|11
|10
|34
|49
|-15
|35
|14.
|FETHİYESPOR
|29
|5
|13
|11
|28
|35
|-7
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|29
|7
|7
|15
|36
|51
|-15
|28
|16.
|TOKATSPOR
|29
|5
|10
|14
|23
|37
|-14
|25
|17.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|29
|4
|13
|12
|37
|54
|-17
|25
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|5
|6
|18
|23
|60
|-37
|21
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|19
|7
|3
|53
|23
|30
|64
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|19
|5
|5
|48
|21
|27
|62
|3.
|KASTAMONUSPOR 1966
|29
|19
|4
|6
|51
|20
|31
|61
|4.
|SARIYER
|29
|18
|6
|5
|51
|27
|24
|60
|5.
|SAKARYASPOR
|29
|17
|8
|4
|49
|23
|26
|59
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|29
|13
|7
|9
|42
|28
|14
|46
|7.
|İNEGÖLSPOR
|29
|13
|5
|11
|39
|38
|1
|44
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|12
|7
|10
|39
|32
|7
|43
|9.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|29
|12
|4
|13
|43
|43
|0
|40
|10.
|EYÜPSPOR
|29
|10
|8
|11
|38
|35
|3
|38
|11.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|29
|8
|12
|9
|36
|28
|8
|36
|12.
|NİĞDE ANADOLU
|29
|9
|8
|12
|35
|37
|-2
|35
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|29
|7
|13
|9
|35
|35
|0
|34
|14.
|HACETTEPE
|29
|7
|9
|13
|39
|48
|-9
|30
|15.
|BAYRAMPAŞA
|29
|5
|8
|16
|22
|43
|-21
|23
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|29
|5
|6
|18
|28
|48
|-20
|21
|17.
|MANİSASPOR
|29
|4
|3
|22
|29
|82
|-53
|0
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|29
|3
|2
|24
|11
|77
|-66
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
Etimesgut, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA