Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 29 18 7 4 66 35 31 61 2. TUZLASPOR 29 16 8 5 55 20 35 56 3. FATİH KARAGÜMRÜK 29 17 4 8 45 32 13 55 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR



29 14 10 5 52 23 29 52 5. ŞANLIURFASPOR 29 14 8 7 40 29 11 50 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 29 13 6 10 38 33 5 45 7. PENDİKSPOR 29 12 8 9 43 37 6 44 8. KIRKLARELİSPOR 29 10 7 12 39 35 4 37 9. KAHRAMANMARAŞPOR 29 10 7 12 32 38 -6 37 10. SİVAS BELEDİYESPOR 29 10 7 12 36 45 -9 37 11. TARSUS İDMANYURDU 29 9 9 11 39 45 -6 36 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 9 9 11 29 37 -8 36 13. BAK SPOR 29 8 11 10 34 49 -15 35 14. FETHİYESPOR 29 5 13 11 28 35 -7 28 15. BANDIRMASPOR BALTOK 29 7 7 15 36 51 -15 28 16. TOKATSPOR 29 5 10 14 23 37 -14 25 17. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR



29 4 13 12 37 54 -17 25 18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 29 5 6 18 23 60 -37 21

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 29 19 7 3 53 23 30 64 2. YILPORT SAMSUNSPOR 29 19 5 5 48 21 27 62 3. KASTAMONUSPOR 1966 29 19 4 6 51 20 31 61 4. SARIYER 29 18 6 5 51 27 24 60 5. SAKARYASPOR 29 17 8 4 49 23 26 59 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 29 13 7 9 42 28 14 46 7. İNEGÖLSPOR 29 13 5 11 39 38 1 44 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 12 7 10 39 32 7 43 9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 29 12 4 13 43 43 0 40 10. EYÜPSPOR 29 10 8 11 38 35 3 38 11. UTAŞ UŞAKSPOR 29 8 12 9 36 28 8 36 12. NİĞDE ANADOLU



29 9 8 12 35 37 -2 35 13. GÜMÜŞHANESPOR 29 7 13 9 35 35 0 34 14. HACETTEPE 29 7 9 13 39 48 -9 30 15. BAYRAMPAŞA 29 5 8 16 22 43 -21 23 16. ANKARA DEMİRSPOR



29 5 6 18 28 48 -20 21 17. MANİSASPOR 29 4 3 22 29 82 -53 0 18. GAZİANTEPSPOR 29 3 2 24 11 77 -66 -25





Kaynak: AA

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:Kırmızı GrupBeyaz GrupNot: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.