03 Nisan 2019, 18:01
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.

Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR29 18 7 4 66 3531 61
2. TUZLASPOR29 16 8 5 55 20 35 56
3. FATİH KARAGÜMRÜK29 17 48 45 32 13 55
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

29 14 10 5 52 23 29 52
5. ŞANLIURFASPOR29 14 8 7 40 29 11 50
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR29 13 6 10 3833 5 45
7. PENDİKSPOR29 12 8 9 43 37 6 44
8. KIRKLARELİSPOR29 10 7 12 39 35 4 37
9. KAHRAMANMARAŞPOR2910 7 12 32 38 -6 37
10. SİVAS BELEDİYESPOR 29 10 7 12 36 45 -9 37
11. TARSUS İDMANYURDU29 9 9 11 39 45 -6 36
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR29 9 9 11 29 37 -8 36
13. BAK SPOR29 8 11 10 34 49 -15 35
14. FETHİYESPOR29 5 13 11 28 35 -7 28
15. BANDIRMASPOR BALTOK29 7 7 15 36 51 -15 28
16. TOKATSPOR29 5 10 14 23 37 -14 25
17. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR

29 4 13 12 37 54 -17 25
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ29 5 618 23 60 -37 21


Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ29 19 7 3 53 23 30 64
2. YILPORT SAMSUNSPOR29 19 55 48 21 27 62
3. KASTAMONUSPOR 196629 19 4 6 51 20 31 61
4. SARIYER29 18 6551 27 24 60
5. SAKARYASPOR29 17 8 4 49 23 26 59
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR29 13 79 42 28 14 46
7. İNEGÖLSPOR29 13 5 11 39 38 1 44
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER29 12 7 10 39 32 7 43
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR29 12 4 13 43 43 0 40
10. EYÜPSPOR29 10 8 11 38 35 3 38
11. UTAŞ UŞAKSPOR29 8 12 9 36 28 8 36
12. NİĞDE ANADOLU

29 98 12 35 37 -235
13. GÜMÜŞHANESPOR29 7 13 9 35 35 0 34
14. HACETTEPE29 7 9 13 39 48 -9 30
15. BAYRAMPAŞA29 5 8 16 22 43 -21 23
16. ANKARA DEMİRSPOR

29 5 6 18 28 48 -20 21
17. MANİSASPOR29 4 3 22 29 82 -53 0
18. GAZİANTEPSPOR29 3 2 24 11 77 -66 -25




Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir. Etimesgut, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA



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