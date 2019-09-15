Haberler » Spor » Haber

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi.

15.09.2019 21:30Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi.
Ligde yapılan maçların ardından Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yapan iki takım Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor attıkları gol ve averaj bakımından eşit olduğu için ilk sırayı paylaştı.
Beyaz Grup'ta ise 3 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu korudu.
Puan durumu
Kırmızı Grup
Tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR33006069
2.TUZLASPOR33006069
3.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR32106247
4.ERGENE VELİMEŞESPOR32016516
5.ANKARA DEMİRSPOR32015416
6.SİVAS BELEDİYESPOR31207255
7.BANDIRMASPOR31206515
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR31203215
9.UŞAKSPOR31114404
10.KAHRAMANMARAŞSPOR31112204
11.EYÜPSPOR311156-14
12.BİREVİM ELAZIĞSPOR310224-23
13.BAYBURT ÖZEL İDARE310237-43
14.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR302134-12
15.SAKARYASPOR301246-21
16.NİĞDE ANADOLU301235-21
17.KASTAMONUSPOR 1966300315-40
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR3003110-90

Beyaz Grup
Beyaz Grup'ta 3. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ330013499
2.AFJET AFYONSPOR321010377
3.YILPORT SAMSUNSPOR32106247
4.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ32017346
5.TARSUS İDMAN YURDU32015326
6.YENİ ÇORUMSPOR32013216
7.BAŞKENT AKADEMİ31204225
8.İNEGÖLSPOR31113304
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR31112204
10.HEKİMOĞLU TRABZON311189-14
11.SARIYER311112-14
12.PENDİKSPOR310234-13
13.1922 KONYASPOR310235-23
14.GÜMÜŞHANESPOR310224-23
15.KIRKLARELİSPOR302137-42
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER301213-21
17.HACETTEPE3012210-81
18.ŞANLIURFASPOR300308-8-6

Not: Şanlıurfaspor'un 6 puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından