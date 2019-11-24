Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol
Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor averajla liderliğe yükseldi.
Ligde 14. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
|Grup Beyaz
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|14
|13
|1
|0
|43
|10
|33
|40
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|14
|10
|4
|0
|33
|5
|28
|34
|3.
|YENİ ÇORUMSPOR
|14
|9
|1
|4
|21
|14
|7
|28
|4.
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|2
|5
|22
|11
|11
|23
|5.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|14
|7
|2
|5
|26
|26
|0
|23
|6.
|PENDİKSPOR
|14
|6
|4
|4
|19
|16
|3
|22
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|14
|7
|1
|6
|16
|18
|-2
|22
|8.
|AFJET AFYONSPOR
|14
|6
|3
|5
|22
|16
|6
|21
|9.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|14
|5
|4
|5
|16
|13
|3
|19
|10.
|SARIYER
|14
|5
|4
|5
|16
|14
|2
|19
|11.
|İNEGÖLSPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|14
|4
|18
|12.
|HACETTEPE
|14
|5
|2
|7
|17
|26
|-9
|17
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|14
|4
|5
|5
|11
|20
|-9
|17
|14.
|GÜMÜŞHANESPOR
|14
|4
|2
|8
|15
|20
|-5
|14
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|3
|5
|6
|8
|20
|-12
|14
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|14
|3
|3
|8
|14
|19
|-5
|12
|17.
|1922 KONYASPOR
|14
|3
|1
|10
|13
|27
|-14
|10
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|14
|0
|1
|13
|1
|42
|-41
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|14
|8
|6
|0
|31
|15
|16
|30
|2.
|TUZLASPOR
|14
|9
|3
|2
|23
|8
|15
|30
|3.
|ANKARA DEMİRSPOR
|14
|9
|2
|3
|23
|11
|12
|29
|4.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|14
|8
|3
|3
|22
|14
|8
|27
|5.
|GMG KASTAMONUSPOR
|14
|8
|1
|5
|27
|17
|10
|25
|6.
|VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|3
|4
|24
|14
|10
|24
|7.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|14
|7
|3
|4
|18
|16
|2
|24
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|14
|6
|4
|4
|15
|13
|2
|22
|9.
|SAKARYASPOR
|14
|5
|6
|3
|18
|13
|5
|18
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|14
|4
|5
|5
|17
|15
|2
|17
|11.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|14
|5
|2
|7
|23
|22
|1
|17
|12.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|14
|3
|8
|3
|14
|13
|1
|17
|13.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|14
|4
|5
|5
|22
|24
|-2
|17
|14.
|UŞAKSPOR
|14
|4
|3
|7
|14
|22
|-8
|12
|15.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|14
|4
|3
|7
|15
|27
|-12
|12
|16.
|EYÜPSPOR
|14
|3
|2
|9
|10
|21
|-11
|11
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|14
|1
|1
|12
|12
|29
|-17
|4
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|14
|1
|0
|13
|6
|40
|-34
|0
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.