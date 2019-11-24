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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

24.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:00Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor averajla liderliğe yükseldi.
Ligde 14. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
Grup Beyaz
TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ14 13 1 0 43 10 33 40
2. YILPORT SAMSUNSPOR14 10 4 0 33 5 28 34
3. YENİ ÇORUMSPOR14 9 1 4 21 14 7 28
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ14 7 2 5 22 11 11 23
5. HEKİMOĞLU TRABZON14 7 2 5 26 26 0 23
6. PENDİKSPOR14 6 4 4 19 16 3 22
7. TARSUS İDMANYURDU14 7 1 6 16 18 -2 22
8. AFJET AFYONSPOR14 6 3 5 22 16 6 21
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR14 5 4 5 16 13 3 19
10. SARIYER14 5 4 5 16 14 2 19
11. İNEGÖLSPOR14 5 3 6 18 14 4 18
12. HACETTEPE14 5 2 7 17 26 -9 17
13. KIRKLARELİSPOR14 4 5 5 11 20 -9 17
14. GÜMÜŞHANESPOR14 4 2 8 15 20 -5 14
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER14 3 5 6 8 20 -12 14
16. BAŞKENT AKADEMİ14 3 3 8 14 19 -5 12
17. 1922 KONYASPOR14 3 1 10 13 27 -14 10
18. ŞANLIURFASPOR14 0 1 13 1 42 -41 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR14 8 6 0 31 15 16 30
2. TUZLASPOR14 9 3 2 23 8 15 30
3. ANKARA DEMİRSPOR14 9 2 3 23 11 12 29
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR14 8 3 3 22 14 8 27
5. GMG KASTAMONUSPOR14 8 1 5 27 17 10 25
6. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ14 7 3 4 24 14 10 24
7. BAYBURT ÖZEL İDARE14 7 3 4 18 16 2 24
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR14 6 4 4 15 13 2 22
9. SAKARYASPOR14 5 6 3 18 13 5 18
10. SİVAS BELEDİYESPOR14 4 5 5 17 15 2 17
11. ERGENE VELİMEŞESPOR14 5 2 7 23 22 1 17
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR14 3 8 3 14 13 1 17
13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR14 4 5 5 22 24 -2 17
14. UŞAKSPOR14 4 3 7 14 22 -8 12
15. BİREVİM ELAZIĞSPOR14 4 3 7 15 27 -12 12
16. EYÜPSPOR14 3 2 9 10 21 -11 11
17. NİĞDE ANADOLU14 1 1 12 12 29 -17 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR14 1 0 13 6 40 -34 0
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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