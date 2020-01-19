Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderlik koltuklarını korudu.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|14
|4
|1
|44
|7
|37
|46
|2.
|MANİSA FK
|19
|14
|4
|1
|53
|18
|35
|46
|3.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|19
|11
|2
|6
|34
|30
|4
|35
|4.
|SANCAKTEPE FK
|19
|10
|4
|5
|31
|16
|15
|34
|5.
|İNEGÖLSPOR
|19
|9
|4
|6
|31
|19
|12
|31
|6.
|ÇORUM FK
|19
|10
|1
|8
|26
|24
|2
|31
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|19
|8
|4
|7
|27
|22
|5
|28
|8.
|TARSUS İDMAN YURDU
|19
|9
|1
|9
|28
|27
|1
|28
|9.
|SARIYER
|19
|7
|6
|6
|23
|21
|2
|27
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|6
|7
|6
|24
|24
|0
|25
|11.
|PENDİKSPOR
|19
|7
|4
|8
|23
|24
|-1
|25
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|19
|5
|8
|6
|16
|24
|-8
|23
|13.
|HACETTEPE
|19
|7
|2
|10
|22
|34
|-12
|23
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|5
|6
|8
|13
|27
|-14
|21
|15.
|1922 KONYASPOR
|19
|6
|2
|11
|23
|31
|-8
|20
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|19
|5
|3
|11
|24
|28
|-4
|18
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|19
|5
|3
|11
|21
|30
|-9
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|19
|0
|1
|18
|5
|62
|-57
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ANKARA DEMİRSPOR
|19
|13
|3
|3
|34
|13
|21
|42
|2.
|BANDIRMASPOR
|19
|11
|7
|1
|40
|21
|19
|40
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|19
|12
|1
|6
|37
|21
|16
|37
|4.
|TUZLASPOR
|19
|11
|4
|4
|30
|16
|14
|37
|5.
|VANSPOR FK
|19
|10
|3
|6
|33
|18
|15
|33
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|10
|3
|6
|24
|17
|7
|33
|7.
|SAKARYASPOR
|19
|9
|6
|4
|24
|18
|6
|30
|8.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|19
|8
|4
|7
|22
|26
|-4
|28
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|19
|8
|3
|8
|34
|25
|9
|27
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|19
|7
|6
|6
|23
|18
|5
|27
|11.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|7
|4
|8
|18
|26
|-8
|25
|12.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|19
|5
|9
|5
|20
|17
|3
|24
|13.
|UŞAKSPOR
|19
|8
|3
|8
|24
|25
|-1
|24
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|19
|5
|5
|9
|26
|33
|-7
|20
|15.
|ELAZIĞSPOR
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|-14
|16
|16.
|EYÜPSPOR
|19
|4
|2
|13
|12
|29
|-17
|14
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|19
|2
|1
|16
|16
|39
|-23
|7
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|1
|2
|16
|6
|47
|-41
|2
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.