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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderlik koltuklarını korudu.

19.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:10Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport , Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderlik koltuklarını korudu.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. YILPORT SAMSUNSPOR19 14 4 1 44 7 37 46
2. MANİSA FK19 14 4 1 53 18 35 46
3. HEKİMOĞLU TRABZON19 11 2 6 34 30 4 35
4. SANCAKTEPE FK19 10 4 5 31 16 15 34
5. İNEGÖLSPOR19 9 4 6 31 19 12 31
6. ÇORUM FK19 10 1 8 26 24 2 31
7. AFJET AFYONSPOR19 8 4 7 27 22 5 28
8. TARSUS İDMAN YURDU19 9 1 9 28 27 1 28
9. SARIYER19 7 6 6 23 21 2 27
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR19 6 7 6 24 24 0 25
11. PENDİKSPOR19 7 4 8 23 24 -1 25
12. GMG KIRKLARELİSPOR19 5 8 6 16 24 -8 23
13. HACETTEPE19 7 2 10 22 34 -12 23
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER19 5 6 8 13 27 -14 21
15. 1922 KONYASPOR19 6 2 11 23 31 -8 20
16. BAŞKENT AKADEMİ19 5 3 11 24 28 -4 18
17. GÜMÜŞHANESPOR19 5 3 11 21 30 -9 18
18. ŞANLIURFASPOR19 0 1 18 5 62 -57 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ANKARA DEMİRSPOR19 13 3 3 34 13 21 42
2. BANDIRMASPOR19 11 7 1 40 21 19 40
3. GMG KASTAMONUSPOR19 12 1 6 37 21 16 37
4. TUZLASPOR19 11 4 4 30 16 14 37
5. VANSPOR FK19 10 3 6 33 18 15 33
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR19 10 3 6 24 17 7 33
7. SAKARYASPOR19 9 6 4 24 18 6 30
8. BAYBURT ÖZEL İDARE19 8 4 7 22 26 -4 28
9. ERGENE VELİMEŞESPOR19 8 3 8 34 25 9 27
10. SİVAS BELEDİYESPOR19 7 6 6 23 18 5 27
11. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR19 7 4 8 18 26 -8 25
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR19 5 9 5 20 17 3 24
13. UŞAKSPOR19 8 3 8 24 25 -1 24
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR19 5 5 9 26 33 -7 20
15. ELAZIĞSPOR19 5 4 10 18 32 -14 16
16. EYÜPSPOR19 4 2 13 12 29 -17 14
17. NİĞDE ANADOLU19 2 1 16 16 39 -23 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR19 1 2 16 6 47 -41 2
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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