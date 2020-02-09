Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor
ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|17
|4
|1
|50
|8
|42
|55
|2.
|MANİSA FK
|22
|16
|5
|1
|63
|20
|43
|53
|3.
|SANCAKTEPE FK
|22
|13
|4
|5
|37
|17
|20
|43
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|12
|3
|6
|35
|30
|5
|39
|5.
|İNEGÖLSPOR
|22
|10
|4
|8
|36
|25
|11
|34
|6.
|ÇORUM FK
|22
|11
|1
|10
|32
|30
|2
|34
|7.
|SARIYER
|22
|9
|6
|7
|28
|25
|3
|33
|8.
|PENDİKSPOR
|22
|9
|5
|8
|32
|28
|4
|32
|9.
|AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|4
|9
|31
|25
|6
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|8
|7
|7
|28
|28
|0
|31
|11.
|TARSUS İDMAN YURDU
|22
|9
|1
|12
|30
|33
|-3
|28
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|21
|6
|8
|7
|19
|26
|-7
|26
|13.
|HACETTEPE
|22
|8
|2
|12
|28
|41
|-13
|26
|14.
|1922 KONYASPOR
|22
|7
|3
|12
|27
|35
|-8
|24
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|6
|6
|10
|20
|32
|-12
|24
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|21
|6
|3
|12
|27
|31
|-4
|21
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|21
|5
|3
|13
|23
|39
|-16
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|22
|0
|1
|21
|5
|78
|-73
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|BANDIRMASPOR
|22
|13
|8
|1
|47
|23
|24
|47
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|14
|5
|3
|37
|14
|23
|47
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|22
|13
|3
|6
|40
|23
|17
|42
|4.
|TUZLASPOR
|22
|12
|5
|5
|35
|19
|16
|41
|5.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|11
|5
|6
|28
|18
|10
|38
|6.
|VANSPOR FK
|22
|11
|3
|8
|38
|24
|14
|36
|7.
|SAKARYASPOR
|22
|10
|8
|4
|27
|20
|7
|35
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|10
|4
|8
|23
|27
|-4
|34
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|5
|8
|38
|27
|11
|32
|10.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|22
|8
|5
|9
|24
|32
|-8
|29
|11.
|UŞAKSPOR
|22
|9
|4
|9
|29
|28
|1
|28
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|25
|-1
|28
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|6
|9
|7
|24
|22
|2
|27
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|22
|7
|5
|10
|34
|38
|-4
|26
|15.
|EYÜPSPOR
|22
|6
|2
|14
|18
|33
|-15
|20
|16.
|ELAZIĞSPOR
|22
|5
|4
|13
|18
|41
|-23
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|3
|1
|18
|21
|45
|-24
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|1
|3
|18
|7
|53
|-46
|3
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.