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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.

09.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:06Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. YILPORT SAMSUNSPOR22 17 4 1 50 8 42 55
2. MANİSA FK22 16 5 1 63 20 43 53
3. SANCAKTEPE FK22 13 4 5 37 17 20 43
4. HEKİMOĞLU TRABZON21 12 3 6 35 30 5 39
5. İNEGÖLSPOR22 10 4 8 36 25 11 34
6. ÇORUM FK22 11 1 10 32 30 2 34
7. SARIYER22 9 6 7 28 25 3 33
8. PENDİKSPOR22 9 5 8 32 28 4 32
9. AFJET AFYONSPOR22 9 4 9 31 25 6 31
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR22 8 7 7 28 28 0 31
11. TARSUS İDMAN YURDU22 9 1 12 30 33 -3 28
12. GMG KIRKLARELİSPOR21 6 8 7 19 26 -7 26
13. HACETTEPE22 8 2 12 28 41 -13 26
14. 1922 KONYASPOR22 7 3 12 27 35 -8 24
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER22 6 6 10 20 32 -12 24
16. BAŞKENT AKADEMİ21 6 3 12 27 31 -4 21
17. GÜMÜŞHANESPOR21 5 3 13 23 39 -16 18
18. ŞANLIURFASPOR22 0 1 21 5 78 -73 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BANDIRMASPOR22 13 8 1 47 23 24 47
2. ANKARA DEMİRSPOR22 14 5 3 37 14 23 47
3. GMG KASTAMONUSPOR22 13 3 6 40 23 17 42
4. TUZLASPOR22 12 5 5 35 19 16 41
5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR22 11 5 6 28 18 10 38
6. VANSPOR FK22 11 3 8 38 24 14 36
7. SAKARYASPOR22 10 8 4 27 20 7 35
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR22 10 4 8 23 27 -4 34
9. ERGENE VELİMEŞESPOR22 9 5 8 38 27 11 32
10. BAYBURT ÖZEL İDARE22 8 5 9 24 32 -8 29
11. UŞAKSPOR22 9 4 9 29 28 1 28
12. SİVAS BELEDİYESPOR22 7 7 8 24 25 -1 28
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR22 6 9 7 24 22 2 27
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR22 7 5 10 34 38 -4 26
15. EYÜPSPOR22 6 2 14 18 33 -15 20
16. ELAZIĞSPOR22 5 4 13 18 41 -23 16
17. NİĞDE ANADOLU22 3 1 18 21 45 -24 10
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR22 1 3 18 7 53 -46 3
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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