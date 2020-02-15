Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Vanspor FK-Ergene Velimeşespor ile Sivas
Belediyespor-Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beyaz Grup'da liderlik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta deplasmanda Manisa FK'yı 3-1 yenen Yılport Samsunspor, aradaki puan farkını 5'e çıkardı.
Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|18
|4
|1
|53
|9
|44
|58
|2.
|MANİSA FK
|23
|16
|5
|2
|64
|23
|41
|53
|3.
|SANCAKTEPE FK
|23
|14
|4
|5
|40
|18
|22
|46
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|22
|12
|3
|7
|36
|32
|4
|39
|5.
|İNEGÖLSPOR
|23
|11
|4
|8
|38
|26
|12
|37
|6.
|ÇORUM FK
|23
|11
|2
|10
|34
|32
|2
|35
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|23
|10
|4
|9
|35
|25
|10
|34
|8.
|PENDİKSPOR
|23
|9
|6
|8
|33
|29
|4
|33
|9.
|SARIYER
|23
|9
|6
|8
|29
|27
|2
|33
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|8
|8
|7
|30
|30
|0
|32
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|23
|10
|1
|12
|33
|34
|-1
|31
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|22
|7
|8
|7
|21
|27
|-6
|29
|13.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|7
|6
|10
|22
|33
|-11
|27
|14.
|HACETTEPE
|23
|8
|2
|13
|29
|44
|-15
|26
|15.
|1922 KONYASPOR
|23
|7
|3
|13
|27
|39
|-12
|24
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|22
|6
|4
|12
|28
|32
|-4
|22
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|22
|5
|3
|14
|24
|42
|-18
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|23
|0
|1
|22
|6
|80
|-74
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|23
|14
|8
|1
|49
|24
|25
|50
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|14
|5
|3
|37
|14
|23
|47
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|23
|14
|3
|6
|41
|23
|18
|45
|4.
|TUZLASPOR
|23
|12
|5
|6
|36
|21
|15
|41
|5.
|SAKARYASPOR
|23
|11
|8
|4
|30
|20
|10
|38
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|11
|5
|7
|28
|21
|7
|38
|7.
|VANSPOR FK
|22
|11
|3
|8
|38
|24
|14
|36
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|10
|5
|8
|24
|28
|-4
|35
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|5
|8
|38
|27
|11
|32
|10.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|23
|9
|5
|9
|27
|32
|-5
|32
|11.
|UŞAKSPOR
|23
|10
|4
|9
|31
|29
|2
|31
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|25
|-1
|28
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|25
|24
|1
|27
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|23
|7
|5
|11
|34
|39
|-5
|26
|15.
|EYÜPSPOR
|23
|6
|3
|14
|19
|34
|-15
|21
|16.
|ELAZIĞSPOR
|22
|5
|4
|13
|18
|41
|-23
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|3
|1
|18
|21
|45
|-24
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|1
|3
|19
|7
|56
|-49
|3
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.