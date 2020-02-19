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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

19.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:44Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport , Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR24 19 4 1 56 9 47 61
2. MANİSA FK24 16 6 2 67 26 41 54
3. SANCAKTEPE FK24 14 4 6 40 20 20 46
4. HEKİMOĞLU TRABZON23 13 3 7 38 32 6 42
5. İNEGÖLSPOR24 12 4 8 39 26 13 40
6. SARIYER24 10 6 8 33 27 6 36
7. ÇORUM FK24 11 2 11 35 34 1 35
8. AFJET AFYONSPOR24 10 4 10 35 26 9 34
9. TARSUS İDMAN YURDU24 11 1 12 36 34 2 34
10. PENDİKSPOR24 9 6 9 33 32 1 33
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR24 8 8 8 30 31 -1 32
12. GMG KIRKLARELİSPOR23 7 8 8 21 31 -10 29
13. HACETTEPE24 9 2 13 30 44 -14 29
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER24 7 6 11 22 36 -14 27
15. BAŞKENT AKADEMİ23 7 4 12 30 33 -3 25
16. 1922 KONYASPOR24 7 4 13 30 42 -12 25
17. GÜMÜŞHANESPOR23 6 3 14 25 42 -17 21
18. ŞANLIURFASPOR24 0 1 23 6 81 -75 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR24 14 9 1 50 25 25 51
2. ANKARA DEMİRSPOR24 15 5 4 42 18 24 50
3. GMG KASTAMONUSPOR24 15 3 6 43 23 20 48
4. TUZLASPOR24 13 5 6 39 23 16 44
5. SAKARYASPOR24 11 9 4 31 21 10 39
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR24 11 6 7 29 22 7 39
7. VANSPOR FK23 11 3 9 39 26 13 36
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR24 10 5 9 24 30 -6 35
9. UŞAKSPOR24 11 4 9 33 30 3 34
10. ERGENE VELİMEŞESPOR23 9 6 8 38 27 11 33
11. SİVAS BELEDİYESPOR24 8 8 8 29 29 0 32
12. BAYBURT ÖZEL İDARE24 9 5 10 27 33 -6 32
13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR24 8 5 11 35 39 -4 29
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR24 6 9 9 25 26 -1 27
15. EYÜPSPOR24 6 4 14 19 34 -15 22
16. ELAZIĞSPOR24 5 4 15 18 47 -29 16
17. NİĞDE ANADOLU24 4 1 19 26 48 -22 13
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR24 2 3 19 10 56 -46 6

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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