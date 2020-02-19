Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|19
|4
|1
|56
|9
|47
|61
|2.
|MANİSA FK
|24
|16
|6
|2
|67
|26
|41
|54
|3.
|SANCAKTEPE FK
|24
|14
|4
|6
|40
|20
|20
|46
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|23
|13
|3
|7
|38
|32
|6
|42
|5.
|İNEGÖLSPOR
|24
|12
|4
|8
|39
|26
|13
|40
|6.
|SARIYER
|24
|10
|6
|8
|33
|27
|6
|36
|7.
|ÇORUM FK
|24
|11
|2
|11
|35
|34
|1
|35
|8.
|AFJET AFYONSPOR
|24
|10
|4
|10
|35
|26
|9
|34
|9.
|TARSUS İDMAN YURDU
|24
|11
|1
|12
|36
|34
|2
|34
|10.
|PENDİKSPOR
|24
|9
|6
|9
|33
|32
|1
|33
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|8
|8
|8
|30
|31
|-1
|32
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|23
|7
|8
|8
|21
|31
|-10
|29
|13.
|HACETTEPE
|24
|9
|2
|13
|30
|44
|-14
|29
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|7
|6
|11
|22
|36
|-14
|27
|15.
|BAŞKENT AKADEMİ
|23
|7
|4
|12
|30
|33
|-3
|25
|16.
|1922 KONYASPOR
|24
|7
|4
|13
|30
|42
|-12
|25
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|23
|6
|3
|14
|25
|42
|-17
|21
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|24
|0
|1
|23
|6
|81
|-75
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|24
|14
|9
|1
|50
|25
|25
|51
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|24
|15
|5
|4
|42
|18
|24
|50
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|24
|15
|3
|6
|43
|23
|20
|48
|4.
|TUZLASPOR
|24
|13
|5
|6
|39
|23
|16
|44
|5.
|SAKARYASPOR
|24
|11
|9
|4
|31
|21
|10
|39
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|11
|6
|7
|29
|22
|7
|39
|7.
|VANSPOR FK
|23
|11
|3
|9
|39
|26
|13
|36
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|10
|5
|9
|24
|30
|-6
|35
|9.
|UŞAKSPOR
|24
|11
|4
|9
|33
|30
|3
|34
|10.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|23
|9
|6
|8
|38
|27
|11
|33
|11.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|29
|29
|0
|32
|12.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|24
|9
|5
|10
|27
|33
|-6
|32
|13.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|24
|8
|5
|11
|35
|39
|-4
|29
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|6
|9
|9
|25
|26
|-1
|27
|15.
|EYÜPSPOR
|24
|6
|4
|14
|19
|34
|-15
|22
|16.
|ELAZIĞSPOR
|24
|5
|4
|15
|18
|47
|-29
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|24
|4
|1
|19
|26
|48
|-22
|13
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|24
|2
|3
|19
|10
|56
|-46
|6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.