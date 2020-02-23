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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

23.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport , Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR25 20 4 1 57 9 48 64
2. MANİSA FK25 17 6 2 74 27 47 57
3. SANCAKTEPE FK25 15 4 6 45 20 25 49
4. HEKİMOĞLU TRABZON24 14 3 7 41 32 9 45
5. İNEGÖLSPOR25 13 4 8 40 26 14 43
6. AFJET AFYONSPOR25 11 4 10 37 26 11 37
7. TARSUS İDMAN YURDU25 12 1 12 38 35 3 37
8. SARIYER25 10 6 9 33 28 5 36
9. ÇORUM FK25 11 2 12 36 36 0 35
10. PENDİKSPOR25 9 6 10 33 34 -1 33
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR25 8 8 9 30 34 -4 32
12. HACETTEPE25 10 2 13 32 45 -13 32
13. GMG KIRKLARELİSPOR24 7 8 9 21 32 -11 29
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER25 7 7 11 24 38 -14 28
15. 1922 KONYASPOR25 7 5 13 32 44 -12 26
16. BAŞKENT AKADEMİ24 7 4 13 31 35 -4 25
17. GÜMÜŞHANESPOR24 6 3 15 26 49 -23 21
18. ŞANLIURFASPOR25 0 1 24 6 86 -80 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR25 14 9 2 50 26 24 51
2. ANKARA DEMİRSPOR25 15 5 5 43 20 23 50
3. GMG KASTAMONUSPOR25 15 4 6 44 24 20 49
4. TUZLASPOR25 14 5 6 40 23 17 47
5. SAKARYASPOR25 12 9 4 32 21 11 42
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR25 11 7 7 30 23 7 40
7. VANSPOR FK24 12 3 9 41 27 14 39
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR25 11 5 9 27 30 -3 38
9. UŞAKSPOR25 11 5 9 34 31 3 35
10. SİVAS BELEDİYESPOR25 9 8 8 32 30 2 35
11. ERGENE VELİMEŞESPOR24 9 7 8 39 28 11 34
12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR25 9 5 11 38 39 -1 32
13. BAYBURT ÖZEL İDARE25 9 5 11 27 36 -9 32
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR25 6 9 10 26 29 -3 27
15. EYÜPSPOR25 6 5 14 20 35 -15 23
16. ELAZIĞSPOR25 5 4 16 18 50 -32 16
17. NİĞDE ANADOLU25 4 2 19 27 49 -22 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR25 2 3 20 10 57 -47 6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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