Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|20
|4
|1
|57
|9
|48
|64
|2.
|MANİSA FK
|25
|17
|6
|2
|74
|27
|47
|57
|3.
|SANCAKTEPE FK
|25
|15
|4
|6
|45
|20
|25
|49
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|24
|14
|3
|7
|41
|32
|9
|45
|5.
|İNEGÖLSPOR
|25
|13
|4
|8
|40
|26
|14
|43
|6.
|AFJET AFYONSPOR
|25
|11
|4
|10
|37
|26
|11
|37
|7.
|TARSUS İDMAN YURDU
|25
|12
|1
|12
|38
|35
|3
|37
|8.
|SARIYER
|25
|10
|6
|9
|33
|28
|5
|36
|9.
|ÇORUM FK
|25
|11
|2
|12
|36
|36
|0
|35
|10.
|PENDİKSPOR
|25
|9
|6
|10
|33
|34
|-1
|33
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|8
|8
|9
|30
|34
|-4
|32
|12.
|HACETTEPE
|25
|10
|2
|13
|32
|45
|-13
|32
|13.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|8
|9
|21
|32
|-11
|29
|14.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|7
|7
|11
|24
|38
|-14
|28
|15.
|1922 KONYASPOR
|25
|7
|5
|13
|32
|44
|-12
|26
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|24
|7
|4
|13
|31
|35
|-4
|25
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|6
|3
|15
|26
|49
|-23
|21
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|25
|0
|1
|24
|6
|86
|-80
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|25
|14
|9
|2
|50
|26
|24
|51
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|25
|15
|5
|5
|43
|20
|23
|50
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|25
|15
|4
|6
|44
|24
|20
|49
|4.
|TUZLASPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|23
|17
|47
|5.
|SAKARYASPOR
|25
|12
|9
|4
|32
|21
|11
|42
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|11
|7
|7
|30
|23
|7
|40
|7.
|VANSPOR FK
|24
|12
|3
|9
|41
|27
|14
|39
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|11
|5
|9
|27
|30
|-3
|38
|9.
|UŞAKSPOR
|25
|11
|5
|9
|34
|31
|3
|35
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|9
|8
|8
|32
|30
|2
|35
|11.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|24
|9
|7
|8
|39
|28
|11
|34
|12.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|25
|9
|5
|11
|38
|39
|-1
|32
|13.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|25
|9
|5
|11
|27
|36
|-9
|32
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|6
|9
|10
|26
|29
|-3
|27
|15.
|EYÜPSPOR
|25
|6
|5
|14
|20
|35
|-15
|23
|16.
|ELAZIĞSPOR
|25
|5
|4
|16
|18
|50
|-32
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|25
|4
|2
|19
|27
|49
|-22
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|25
|2
|3
|20
|10
|57
|-47
|6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.