Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor
, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|21
|4
|1
|61
|10
|51
|67
|2.
|MANİSA FK
|26
|17
|6
|3
|76
|30
|46
|57
|3.
|SANCAKTEPE FK
|26
|16
|4
|6
|50
|20
|30
|52
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|25
|15
|3
|7
|42
|32
|10
|48
|5.
|İNEGÖLSPOR
|26
|13
|4
|9
|41
|30
|11
|43
|6.
|AFJET AFYONSPOR
|26
|12
|4
|10
|42
|27
|15
|40
|7.
|TARSUS İDMAN YURDU
|26
|13
|1
|12
|41
|35
|6
|40
|8.
|PENDİKSPOR
|26
|10
|6
|10
|36
|36
|0
|36
|9.
|SARIYER
|26
|10
|6
|10
|33
|33
|0
|36
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|9
|8
|9
|34
|35
|-1
|35
|11.
|ÇORUM FK
|26
|11
|2
|13
|36
|39
|-3
|35
|12.
|HACETTEPE
|26
|10
|2
|14
|32
|46
|-14
|32
|13.
|1922 KONYASPOR
|26
|8
|5
|13
|36
|44
|-8
|29
|14.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|25
|7
|8
|10
|21
|36
|-15
|29
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|7
|7
|12
|26
|41
|-15
|28
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|25
|7
|4
|14
|32
|40
|-8
|25
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|25
|7
|3
|15
|29
|51
|-22
|24
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|26
|0
|1
|25
|7
|90
|-83
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|26
|15
|9
|2
|52
|26
|26
|54
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|26
|16
|5
|5
|44
|20
|24
|53
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|26
|15
|4
|7
|45
|27
|18
|49
|4.
|TUZLASPOR
|26
|14
|5
|7
|41
|25
|16
|47
|5.
|SAKARYASPOR
|26
|13
|9
|4
|34
|21
|13
|45
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|12
|7
|7
|32
|24
|8
|43
|7.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|26
|12
|5
|9
|30
|30
|0
|41
|8.
|VANSPOR FK
|25
|12
|4
|9
|43
|29
|14
|40
|9.
|UŞAKSPOR
|26
|12
|5
|9
|37
|32
|5
|38
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|26
|9
|9
|8
|34
|32
|2
|36
|11.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|26
|10
|5
|11
|40
|40
|0
|35
|12.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|26
|10
|5
|11
|28
|36
|-8
|35
|13.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|9
|7
|9
|39
|29
|10
|34
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|6
|9
|11
|26
|31
|-5
|27
|15.
|EYÜPSPOR
|26
|6
|5
|15
|20
|36
|-16
|23
|16.
|ELAZIĞSPOR
|26
|5
|4
|17
|18
|53
|-35
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|26
|4
|2
|20
|27
|51
|-24
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|26
|2
|3
|21
|11
|59
|-48
|6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.