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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

08.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:08
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor , Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR27 22 4 1 62 10 52 70
2. MANİSA FK27 18 6 3 77 30 47 60
3. SANCAKTEPE FK27 16 4 7 50 21 29 52
4. HEKİMOĞLU TRABZON26 15 4 7 42 32 10 49
5. İNEGÖLSPOR27 13 5 9 41 30 11 44
6. TARSUS İDMAN YURDU27 14 1 12 44 37 7 43
7. AFJET AFYONSPOR27 12 4 11 44 30 14 40
8. PENDİKSPOR27 11 6 10 39 38 1 39
9. SARIYER27 10 7 10 33 33 0 37
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR27 9 9 9 34 35 -1 36
11. ÇORUM FK27 11 3 13 36 39 -3 36
12. HACETTEPE27 11 2 14 37 47 -10 35
13. GMG KIRKLARELİSPOR26 8 8 10 24 38 -14 32
14. 1922 KONYASPOR27 8 6 13 36 44 -8 30
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 7 7 13 28 44 -16 28
16. BAŞKENT AKADEMİ26 7 4 15 32 41 -9 25
17. GÜMÜŞHANESPOR26 7 3 16 31 54 -23 24
18. ŞANLIURFASPOR27 0 1 26 8 95 -87 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR27 16 9 2 57 26 31 57
2. ANKARA DEMİRSPOR27 16 6 5 45 21 24 54
3. GMG KASTAMONUSPOR27 15 5 7 46 28 18 50
4. TUZLASPOR27 15 5 7 42 25 17 50
5. SAKARYASPOR27 14 9 4 35 21 14 48
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR27 12 8 7 32 24 8 44
7. VANSPOR FK26 12 5 9 44 30 14 41
8. UŞAKSPOR27 13 5 9 40 34 6 41
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR27 12 5 10 30 31 -1 41
10. ERGENE VELİMEŞESPOR26 10 7 9 42 29 13 37
11. SİVAS BELEDİYESPOR27 9 9 9 36 35 1 36
12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR27 10 6 11 40 40 0 36
13. BAYBURT ÖZEL İDARE27 10 5 12 30 39 -9 35
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR27 6 10 11 27 32 -5 28
15. EYÜPSPOR27 7 5 15 23 38 -15 26
16. ELAZIĞSPOR27 5 4 18 18 56 -38 16
17. NİĞDE ANADOLU27 4 2 21 27 52 -25 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR27 2 3 22 11 64 -53 6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor
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