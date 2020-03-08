Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
08.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:08
TFF 2. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor , Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|22
|4
|1
|62
|10
|52
|70
|2.
|MANİSA FK
|27
|18
|6
|3
|77
|30
|47
|60
|3.
|SANCAKTEPE FK
|27
|16
|4
|7
|50
|21
|29
|52
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|26
|15
|4
|7
|42
|32
|10
|49
|5.
|İNEGÖLSPOR
|27
|13
|5
|9
|41
|30
|11
|44
|6.
|TARSUS İDMAN YURDU
|27
|14
|1
|12
|44
|37
|7
|43
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|27
|12
|4
|11
|44
|30
|14
|40
|8.
|PENDİKSPOR
|27
|11
|6
|10
|39
|38
|1
|39
|9.
|SARIYER
|27
|10
|7
|10
|33
|33
|0
|37
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|27
|9
|9
|9
|34
|35
|-1
|36
|11.
|ÇORUM FK
|27
|11
|3
|13
|36
|39
|-3
|36
|12.
|HACETTEPE
|27
|11
|2
|14
|37
|47
|-10
|35
|13.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|26
|8
|8
|10
|24
|38
|-14
|32
|14.
|1922 KONYASPOR
|27
|8
|6
|13
|36
|44
|-8
|30
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|7
|7
|13
|28
|44
|-16
|28
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|26
|7
|4
|15
|32
|41
|-9
|25
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|26
|7
|3
|16
|31
|54
|-23
|24
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|27
|0
|1
|26
|8
|95
|-87
|-14
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|27
|16
|9
|2
|57
|26
|31
|57
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|27
|16
|6
|5
|45
|21
|24
|54
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|27
|15
|5
|7
|46
|28
|18
|50
|4.
|TUZLASPOR
|27
|15
|5
|7
|42
|25
|17
|50
|5.
|SAKARYASPOR
|27
|14
|9
|4
|35
|21
|14
|48
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|12
|8
|7
|32
|24
|8
|44
|7.
|VANSPOR FK
|26
|12
|5
|9
|44
|30
|14
|41
|8.
|UŞAKSPOR
|27
|13
|5
|9
|40
|34
|6
|41
|9.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|12
|5
|10
|30
|31
|-1
|41
|10.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|26
|10
|7
|9
|42
|29
|13
|37
|11.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|9
|9
|9
|36
|35
|1
|36
|12.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|27
|10
|6
|11
|40
|40
|0
|36
|13.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|27
|10
|5
|12
|30
|39
|-9
|35
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|6
|10
|11
|27
|32
|-5
|28
|15.
|EYÜPSPOR
|27
|7
|5
|15
|23
|38
|-15
|26
|16.
|ELAZIĞSPOR
|27
|5
|4
|18
|18
|56
|-38
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|27
|4
|2
|21
|27
|52
|-25
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|27
|2
|3
|22
|11
|64
|-53
|6
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor
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