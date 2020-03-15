Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
15.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:44
TFF 2. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor , Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Samsunspor, Spor
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