25 Kasım 2018, 15:48
»»

Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor- Artvin Hopaspor: 0-1

Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 4-0

Erbaaspor- Nevşehir Belediyespor: 1-2

Şile Yıldızspor- Tire 1922: 0-1

Gebzespor-Silivrispor: 3-1

2. Grup

Pazarspor- Esenler Erokspor: 0-0

Osmaniyespor- Altındağ Belediyespor: 0-0

Yeni Orduspor- Karşıyaka: 1-2

Adıyaman 1954- Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-3

3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor- Turgutluspor: 2-3

Diyarbekirspor- Ankara Adliyespor: 1-1

Bayburt İl Özel İdare- Çorum Belediyespor: 2-1

Bağcılarspor-Muğlaspor: 2-0

Serik Belediyespor- 1461 Trabzon: 1-0

Bucaspor- Fatsa Belediyespor: 1-1

Payasspor- Gölcükspor: 3-0

Halide Edip Adıvarspor- Cizrespor: 1-0 Gebzespor,Batman Petrolspor,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 15:48



YORUMLAR