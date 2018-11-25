Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>1. Grup<br><br>Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 0-1<br><br>Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 4-0<br><br>Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2<br><br>Şile Yıldızspor-Tire 1922: 0-1<br><br>Gebzespor-Silivrispor: 3-1<br><br>2. Grup<br><br>Pazarspor-Esenler Erokspor: 0-0<br><br>Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor: 0-0<br><br>Yeni Orduspor-Karşıyaka: 1-2<br><br>Adıyaman 1954-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0<br><br>Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-3<br><br>3. Grup<br><br>Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor: 2-3<br><br>Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 1-1<br><br>Bayburt İl Özel İdare-Çorum Belediyespor: 2-1<br><br>Bağcılarspor-Muğlaspor: 2-0<br><br>Serik Belediyespor-1461 Trabzon: 1-0<br><br>Bucaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1<br><br>Payasspor-Gölcükspor: 3-0<br><br>Halide Edip Adıvarspor-Cizrespor: 1-0