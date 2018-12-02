Futbol: Tff 3. Lig

TFF
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir
Belediyespor, sahasında Pazarspor
'u 2-1 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Pazarspor, Mert Özmen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 45. dakikasında Pazarspor'dan Uğur Bulut, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İlk yarı beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya atak futbolla başlayan Kırşehir Belediyespor, 64. dakikada Sinan Uzun ve 74. dakikada Turgay An'ın attığı gollerle durumu 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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02 Aralık 2018 Pazar 18:01