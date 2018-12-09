09 Aralık 2018, 15:54
»»

Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Hekimoğlu Trabzon- Nevşehir Belediyespor: 1-2

Batman Petrolspor- Tire 1922: 2-1

Yomraspor- Kozan Belediyespor: 2-1

Erzin Belediyespor- Nazilli Belediyespor: 2-2

Ergene Velimeşespor- Gebzespor: 1-1

Erbaaspor-Silivrispor: 1-1

Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 5-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Artvin Hopaspor: 1-0

2. Grup

Yeni Orduspor-Alibeyköyspor: 1-0

Pazarspor- Altındağ Belediyespor: 1-2

Ofspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Elaziz Belediyespor- Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Adıyaman 1954-Kemerspor 2003: 3-0

Bergama Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 3-3

Düzcespor-Osmaniyespor: 0-2

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Esenler Erokspor: 4-2

3. Grup

Bayburt İl Özel İdare- Ankara Adliyespor: 2-1

Diyarbekirspor- 1461 Trabzon: 1-1

Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Payasspor- Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Çorum Belediyespor- Karacabey Belediyespor: 4-1

Kocaelispor-Muğlaspor: 2-0

Serik Belediyespor- Gölcükspor: 1-0

Bağcılarspor- Fatsa Belediyespor: 1-0 Batman Petrolspor,Trabzon,Türkiye Futbol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 15:54



YORUMLAR