Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>1. Grup<br><br>Hekimoğlu Trabzon-Nevşehir Belediyespor: 1-2<br><br>Batman Petrolspor-Tire 1922: 2-1<br><br>Yomraspor-Kozan Belediyespor: 2-1<br><br>Erzin Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 2-2<br><br>Ergene Velimeşespor-Gebzespor: 1-1<br><br>Erbaaspor-Silivrispor: 1-1<br><br>Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 5-0<br><br>Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor: 1-0<br><br>2. Grup<br><br>Yeni Orduspor-Alibeyköyspor: 1-0<br><br>Pazarspor-Altındağ Belediyespor: 1-2<br><br>Ofspor-Kızılcabölükspor: 1-1<br><br>Elaziz Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0<br><br>Adıyaman 1954-Kemerspor 2003: 3-0<br><br>Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 3-3<br><br>Düzcespor-Osmaniyespor: 0-2<br><br>Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 4-2<br><br>3. Grup<br><br>Bayburt İl Özel İdare-Ankara Adliyespor: 2-1<br><br>Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 1-1<br><br>Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0<br><br>Payasspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1<br><br>Çorum Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 4-1<br><br>Kocaelispor-Muğlaspor: 2-0<br><br>Serik Belediyespor-Gölcükspor: 1-0<br><br>Bağcılarspor-Fatsa Belediyespor: 1-0