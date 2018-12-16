16 Aralık 2018, 15:59
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Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.

TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor- Erzin Belediyespor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Silivrispor- Şile Yıldızspor: 0-1

Gebzespor-Erbaaspor: 0-0

Kozan Belediyespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Tire 1922-Yomraspor: 2-1

Nevşehir Belediyespor- Batman Petrolspor: 1-1

2. Grup

Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-2

Osmaniyespor- Ofspor: 1-0

Esenler Erokspor-Yeni Orduspor: 2-0

Kızılcabölükspor- Pazarspor: 2-0

Altındağ Belediyespor- Bergama Belediyespor: 1-0

Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-1

Alibeyköyspor- Adıyaman 1954: 2-1

Kemerspor 2003- Sultanbeyli Belediyespor: 2-2

3. Grup

Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor: 2-0

Karacabey Belediyespor- Cizrespor: 0-0

Halide Edip Adıvarspor- Bucaspor: 1-1

Turgutluspor-Serik Belediyespor: 0-0
16 Aralık 2018 Pazar 15:59



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