Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.<br><br>Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>1. Grup<br><br>Artvin Hopaspor-Erzin Belediyespor: 1-1<br><br>Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0<br><br>Silivrispor-Şile Yıldızspor: 0-1<br><br>Gebzespor-Erbaaspor: 0-0<br><br>Kozan Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2<br><br>Tire 1922-Yomraspor: 2-1<br><br>Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 1-1<br><br>2. Grup<br><br>Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor: 3-2<br><br>Osmaniyespor-Ofspor: 1-0<br><br>Esenler Erokspor-Yeni Orduspor: 2-0<br><br>Kızılcabölükspor-Pazarspor: 2-0<br><br>Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0<br><br>Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-1<br><br>Alibeyköyspor-Adıyaman 1954: 2-1<br><br>Kemerspor 2003-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2<br><br>3. Grup<br><br>Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1<br><br>Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor: 2-0<br><br>Karacabey Belediyespor-Cizrespor: 0-0<br><br>Halide Edip Adıvarspor-Bucaspor: 1-1<br><br>Turgutluspor-Serik Belediyespor: 0-0