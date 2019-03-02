Futbol: Tff 3. Lig

TFF
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir
Belediyespor, sahasında Kemerspor'u 3-0 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Kırşehir Belediyespor'dan Uğur Ayhan
, attığı golle skoru 1-0'a taşıdı ve ilk yarı böyle tamamlandı.
İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Kırşehir Belediyespor, maçın 57. dakikasında Ali Han
Tuncer ve 80. dakikasında da Murat Şimşek'in attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi.
Maçta başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kırşehir Belediyespor puanını 45'e yükseltti.
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Kaynak: AA