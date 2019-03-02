Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'in 24. haftasında 1. ve 2. grup müsabakalarına devam edildi, 3. Grup karşılaşmaları ise sona erdi.
Ligde yarın 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor, 2. Grup'ta ise Pazarspor-Adıyaman 1954 maçları yapılacak.
Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Şile Yıldızspor-Yomraspor: 3-2
Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor: 2-0
Gebzespor-Körfezspor: 1-1
Silivrispor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor: 3-0
2. Grup
Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor: 2-1
Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor: 0-5
Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-0
Altındağ Belediyespor-Karşıyaka: 0-1
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1
Esenler Erokspor-Alibeyköyspor: 2-0
3. Grup
Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon: 1-1
Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor: 1-2
Payasspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-0
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-3
Gölcükspor-Muğlaspor: 0-0
Turgutluspor-Ankara Adliyespor: 3-1
Bağcılarspor-Cizrespor: 3-2
Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor-Kocaelispor: 2-1
Erzin Belediyespor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA