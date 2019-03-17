Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.<br><br>Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: <br><br>1. Grup: <br><br>Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor: 0-2<br><br>Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1<br><br>Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1<br><br>Kozan Belediyespor-Gebzespor: 1-0<br><br>Nazilli Belediyespor-Erbaaspor: 3-1<br><br>Körfezspor-Şile Yıldızspor: 0-2<br><br>2. Grup: <br><br>Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor: 4-1<br><br>Adıyaman 1954-Yeni Orduspor: 1-3<br><br>Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor: 0-1<br><br>Kemerspor 2003-Osmaniyespor: 2-0<br><br>Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor: 1-0<br><br>Düzcespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2<br><br>3. Grup: <br><br>Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor: 1-0<br><br>1461 Trabzon-Halide Edip Adıvarspor: 1-0<br><br>Fatsa Belediyespor-Turgutluspor: 0-1<br><br>Cizrespor-Gölcükspor: 1-1<br><br>Kocaelispor-Diyarbekirspor: 2-1<br><br>Karacabey Belediyespor-Bucaspor: 2-0<br><br>Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor: 1-1