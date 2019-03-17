17 Mart 2019, 17:35
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Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor- Ergene Velimeşespor: 0-2

Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Kozan Belediyespor- Gebzespor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Erbaaspor: 3-1

Körfezspor- Şile Yıldızspor: 0-2

2. Grup:

Elaziz Belediyespor- Bergama Belediyespor: 4-1

Adıyaman 1954-Yeni Orduspor: 1-3

Van Büyükşehir Belediyespor- Pazarspor: 0-1

Kemerspor 2003-Osmaniyespor: 2-0

Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor: 1-0

Düzcespor- Kırşehir Belediyespor: 2-2

3. Grup:

Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor: 1-0

1461 Trabzon- Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Fatsa Belediyespor- Turgutluspor: 0-1

Cizrespor- Gölcükspor: 1-1

Kocaelispor-Diyarbekirspor: 2-1

Karacabey Belediyespor- Bucaspor: 2-0

Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor: 1-1 Gebzespor, Trabzon, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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