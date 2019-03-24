Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 3 grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor: 0-0
Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor: 2-1
Gebzespor-Tire 1922: 1-2
Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
2. Grup:
Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Osmaniyespor-Alibeyköyspor: 2-1
Adıyaman 1954-Düzcespor: 1-0
Ofspor-Kemerspor 2003: 0-1
Pazarspor-Karşıyaka: 2-1
Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-1
Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-5
Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 1-0
3. Grup:
Payasspor-Muğlaspor: 3-0
Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2
Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon: 3-0
Kocaelispor-Cizrespor: 2-0
Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-2
Turgutluspor-Gölcükspor: 1-1
Batman Petrolspor, Erzin Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA