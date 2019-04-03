Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig'e 29. hafta maçlarıyla devam edildi.<br><br>Ligde 1. Grup ve 3. Grup'ta hafta bugün oynanan maçlar tamamlandı. 2. Grup'ta ise 1 maç eksik tüm karşılaşmalar oynandı. 2. Grup'un son maçında bu akşam Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u konuk edecek.<br><br>Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>1. Grup<br><br>Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1<br><br>Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2<br><br>Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0<br><br>Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4<br><br>Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1<br><br>Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1<br><br>Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0<br><br>Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2<br><br>2. Grup<br><br>Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1<br><br>Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1<br><br>Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1<br><br>Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0<br><br>Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0<br><br>Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0<br><br>Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1<br><br>Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0<br><br>3. Grup<br><br>Cizrespor-Turgutluspor: 0-0<br><br>Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1<br><br>Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0<br><br>Muğlaspor-Bucaspor: 1-0<br><br>Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1<br><br>1461 Trabzon-Payasspor: 1-2<br><br>Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4<br><br>Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0