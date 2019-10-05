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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği 1954 Kelkit'i 3-1 mağlup etti.

05.10.2019 20:28Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği 1954 Kelkit'i 3-1 mağlup etti.
Soma Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Somaspor'dan Mehmet Uysal'ın 26. ve 41. dakikada, 1954 Kelkit'ten de Adem Sağlam'ın 45. dakikada bulduğu golle Somaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Somaspor 60. dakikada Muammer Atalay'ın attığı golle sahadan 3-1 galip ayrılarak, 3 puanı alan ekip oldu.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Somaspor'da Oğuzhan Nemli ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Uysal, Adem Sağlam, Kelkit, Spor

Kaynak: AA

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