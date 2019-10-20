Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda maçlar tamamlanırken, 1. Grup'ta 9. hafta bu akşam oynanacak Ci Group Buca- Kızılcabölükspor
maçıyla sona erecek.
Ligde bugün oynanan maçlardan alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
Erzinspor-Çatalcaspor: 0-0
Düzcespor-Yeni Orduspor: 0-0
Şile Yıldızspor-Manisaspor: 2-2
2. Grup:
Ofspor-Payasspor: 2-1
Kozanspor-Ağrı 1970: 2-1
Erbaaspor-Esenler Erokspor: 1-2
1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003: 5-0
Karşıyaka-Kocaelispor: 1-0
Turgutluspor-Cizrespor: 4-2
Belediye Derincespor-Fethiyespor: 0-1
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor: 1-0
Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor: 1-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen: 4-0
Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor: 3-1
Muğlaspor-Karacabey Belediyespor: 1-3
Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Somaspor: 1-0