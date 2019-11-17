Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi. Spor Kaynak: AA
Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor: 2-1
Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Manisaspor-Çatalcaspor: 1-7
68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor: 3-2
Ci Group Buca-Yeni Orduspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Artvin Hopaspor: 0-0
Erzinspor-Tokatspor: 3-0
2. Grup
Fatsa Belediyespor-Ağrı 1970: 2-2
1877 Alemdağspor-Elazığ Belediyespor: 1-0
Kemerspor 2003-Kocaelispor: 1-2
Kozanspor-Cizrespor: 1-1
Karşıyaka-Fethiyespor: 2-0
Erbaaspor-Payasspor: 1-0
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Modafen: 1-2
Medical Park Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Altındağ Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 4-0
Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor: 1-0
Somaspor-Pazarspor: 2-3
Yozgatspor 1959-Gölcükspor: 4-2