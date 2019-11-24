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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.

24.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:40Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-2
Yomraspor- : 3-0
Yeni Orduspor-Çankaya FK: 0-0
Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor: 1-1
Tokatspor-Şile Yıldızspor: 1-3
Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
Çatalcaspor-Düzcespor: 2-0
Serik Belediyespor-Ci Group Buca: 3-1
2. Grup
Ağrı 1970-Kemerspor 2003: 3-3
Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 4-1
Cizrespor-Karşıyaka: 0-2
Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kocaelispor-Esenler Erokspor: 2-0
Payasspor-1877 Alemdağspor: 2-0
3. Grup
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor: 4-2
Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959: 3-1
Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0
Osmaniyespor-Somaspor: 2-2
Gölcükspor-Muğlaspor: 0-3

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Orduspor, Spor

Kaynak: AA

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