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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15. haftanın son karşılaşmasında Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti.

02.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:08Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15. haftanın son karşılaşmasında , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Mithat Yaşar'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
İkinci devrede Karşıyaka 70. dakikada Namık Barış Çelik'in attığı golle beraberliği yakalamasına rağmen Turgutluspor, 90. dakikada Onur Garip'in kaydettiği golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla üçüncü sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka beşinciliğe geriledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Mithat Yaşar, Karşıyaka, Spor

Kaynak: AA

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