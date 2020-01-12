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Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

12.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:42Futbol: TFF 3. Lig
Futbolda TFF 3. Lig'de 18. hafta yapılan maçlarla sona erdi.
Ligin 3 grubunda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Artvin Hopaspor: 0-2
Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-1
Erzinspor-Silivrispor: 4-2
68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-2
Manisaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-3
2. Grup
Ağrı 1970-Elazığ Belediyespor: 2-3
Fatsa Belediyespor-Turgutluspor: 2-0
1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor: 0-0
Erbaaspor-Ofspor: 1-1
Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecik: 1-1
Kocaelispor-Payasspor: 2-0
Kemerspor 2003-Cizrespor: 1-3
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 5-0
Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Pazarspor-Karacabey Belediyespor: 1-4
Osmaniyespor FK-Yozgatspor 1959: 0-0
Altındağ Belediyespor-Gölcükspor: 3-2
Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Muğlaspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği-Modafen: 0-1

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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