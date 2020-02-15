Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
52 Orduspor-Artvin Hopaspor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Yomraspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Tokatspor: 3-0
Erzinspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4
Düzcespor-Şile Yıldızspor: 1-0
Serik Belediyespor- Kızılcabölükspor
: 3-2
Silivrispor-Çatalcaspor: 0-0
2. Grup:
Cizrespor-Payasspor: 2-0
Ofspor-Kocaelispor: 1-3
Belediye Derincespor-Ağrı 1970: 2-1
Turgutluspor-Elazığ Belediyespor: 1-0
Erbaaspor-1877 Alemdağspor: 1-0
Karşıyaka-Fatsa Belediyespor: 2-0
Kozanspor-Kemerspor 2003: 3-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor: 1-1
3. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Osmaniyespor: 0-2
Medical Park Batman Petrolspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
1954 Kelkit Belediyespor-Somaspor: 0-1
Modafen-Nevşehir Belediyespor: 0-3
Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor: 0-3
Gölcükspor-Pazarspor: 2-1
Muğlaspor-Diyarbekirspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Bayrampaşa: 1-1
Yozgatspor 1959-Altındağ Belediyespor: 3-1