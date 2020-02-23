Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları 1'i dışında sona erdi.
Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TFF 3. Lig
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
52 Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor-Tokatspor: 5-0
Ci Group Buca-Yomraspor: 2-0
Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-2
Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Silivrispor- Kızılcabölükspor
: 1-1
Erzinspor-Manisaspor: 3-0
2. Grup:
Ofspor-Elazığ Belediyespor FK: 0-0
Belediye Derincespor-Payasspor: 4-1
Turgutluspor-Fethiyespor: 1-0
1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor: 2-0
Erbaaspor-Kemerspor 2003: 2-1
Karşıyaka-Esenler Erokspor: 0-0
Kozanspor FK-Kocaelispor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970: 2-1
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Medicalpark Batman Petrolspor-Pazarspor: 0-1
Muğlaspor-Osmaniyespor FK: 0-0
Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 7-2
Gölcükspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Altındağ Belediyespor-Somaspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Bayrampaşa: 0-0
Halide Edip Adıvarspor-Modafen: 1-0