Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
08.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:44
TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor: 4-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
1928 Bucaspor-Artvin Hopaspor: 3-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0
Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0
Silivrispor-Tokatspor: 2-1
Erzinspor-Yomraspor: 0-1
Çankaya FK- Kızılcabölükspor : 1-2
2. Grup:
Ofspor-Fethiyespor: 3-0
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1
Erbaaspor-Kocaelispor: 0-2
Belediye Derincespor-Cizrespor: 2-1
Karşıyaka-Ağrı 1970: 0-0
Kozanspor-Elazığ Belediyespor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0
Medicalpark Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Gölcükspor-Modafen: 2-0
Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1
Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor: 4-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
1928 Bucaspor-Artvin Hopaspor: 3-0
Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0
Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0
Silivrispor-Tokatspor: 2-1
Erzinspor-Yomraspor: 0-1
Çankaya FK- Kızılcabölükspor : 1-2
2. Grup:
Ofspor-Fethiyespor: 3-0
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1
Erbaaspor-Kocaelispor: 0-2
Belediye Derincespor-Cizrespor: 2-1
Karşıyaka-Ağrı 1970: 0-0
Kozanspor-Elazığ Belediyespor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0
Medicalpark Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Gölcükspor-Modafen: 2-0
Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1
Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 3. Lig
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Futbol, Spor
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