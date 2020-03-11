Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de oynanan erteleme maçında Kızılcabölükspor, sahasında 52 Orduspor'u 2-1 mağlup etti.
11.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:40
TFF 3. Lig'de oynanan erteleme maçında Kızılcabölükspor , sahasında 52 Orduspor 'u 2-1 mağlup etti.
Ligde 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor ile 52 Orduspor, 22. hafta erteleme müsabakasında karşı karşıya geldi.
Denizli'deki Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmadan Kızılcabölükspor 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kızılcabölükspor puanını 30'a çıkardı, 52 Orduspor ise 32 puanda kaldı.
Ligde 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor ile 52 Orduspor, 22. hafta erteleme müsabakasında karşı karşıya geldi.
Denizli'deki Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmadan Kızılcabölükspor 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kızılcabölükspor puanını 30'a çıkardı, 52 Orduspor ise 32 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Spor
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