25 Şubat 2019, 16:55
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Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.

Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE23 15 6 2 35 12 23 51
2. KOCAELİSPOR23 13 4 6 30 20 10 43
3. SERİK BELEDİYESPOR23 10 10 3 26 19 7 40
4. KARACABEY BELEDİYESPOR23 12 4 7 31 27 4 40
5. YENİ ÇORUMSPOR23 11 3 9 31 23 8 36
6. PAYASSPOR23 10 4 9 22 26 -4 34
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR23 8 9 6 24 26 -2 33
8. TURGUTLUSPOR23 9 4 10 33 33 0 31
9. DİYARBEKİRSPOR23 8 6 9 26 26 0 30
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR23 8 5 10 30 30 0 29
11. CİZRESPOR23 6 10 7 18 23 -5 28
12. MUĞLASPOR23 7 6 10 21 21 0 27
13. 1461 TRABZON23 5 11 7 19 21 -2 26
14. GÖLCÜKSPOR23 6 7 10 14 22 -8 25
15. BAĞCILARSPOR23 5 9 9 26 30 -4 24
16. FATSA BELEDİYESPOR23 5 9 9 17 24 -7 24
17. ANKARA ADLİYESPOR23 3 11 9 22 25 -3 20
18. BUCASPOR23 3 8 12 19 36 -17 17

Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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