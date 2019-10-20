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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.

20.10.2019 21:56Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.
3. Lig'de 9. haftanın ardından 1. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR9 6 2 1 18 10 8 20
2. ARTVİN HOPASPOR9 5 4 0 17 7 10 19
3. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR9 5 4 0 10 2 8 19
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9 4 4 1 10 4 6 16
5. ÇATALCASPOR9 4 4 1 11 7 4 16
6. Cİ GROUP BUCA9 5 1 3 12 10 2 16
7. ŞİLE YILDIZSPOR9 3 3 3 8 7 1 12
8. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR9 3 3 3 6 5 1 12
9. DÜZCESPOR9 3 3 3 5 5 0 12
10. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ9 3 3 3 9 10 -1 12
11. ERZİNSPOR9 2 4 3 7 8 -1 10
12. YENİ ORDUSPOR9 1 7 1 2 3 -1 10
13. SİLİVRİSPOR9 2 3 4 9 12 -3 9
14. KIZILCABÖLÜKSPOR9 2 3 4 9 14 -5 9
15. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR9 1 4 4 5 9 -4 7
16. YOMRASPOR9 1 4 4 5 10 -5 7
17. TOKATSPOR9 0 3 6 6 13 -7 3
18. MANİSASPOR9 0 3 6 5 18 -13 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, serik, Spor

Kaynak: AA

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