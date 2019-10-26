Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlanırken, Serik
Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 2. ve 3. gruplarda heyecan sürerken, maçları tamamlanan 1. Grup'ta Yeni Orduspor
'u deplasmanda 3-1 yenen Serik Belediyespor puanını 23'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 3. Lig
Grup 01
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|SERİK BELEDİYESPOR
|10
|7
|2
|1
|21
|11
|10
|23
|2.
|ARTVİN HOPASPOR
|10
|6
|4
|0
|22
|7
|15
|22
|3.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|10
|5
|5
|0
|11
|3
|8
|20
|4.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|10
|5
|4
|1
|12
|5
|7
|19
|5.
|ÇATALCASPOR
|10
|4
|5
|1
|12
|8
|4
|17
|6.
|Cİ GROUP BUCA
|10
|5
|1
|4
|12
|15
|-3
|16
|7.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|10
|4
|3
|3
|9
|5
|4
|15
|8.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|10
|3
|4
|3
|9
|8
|1
|13
|9.
|ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|10
|3
|4
|3
|10
|11
|-1
|13
|10.
|SİLİVRİSPOR
|10
|3
|3
|4
|12
|12
|0
|12
|11.
|DÜZCESPOR
|10
|3
|3
|4
|5
|8
|-3
|12
|12.
|ERZİNSPOR
|10
|2
|5
|3
|8
|9
|-1
|11
|13.
|YENİ ORDUSPOR
|10
|1
|7
|2
|3
|6
|-3
|10
|14.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|10
|2
|4
|4
|10
|15
|-5
|10
|15.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|10
|1
|5
|4
|6
|10
|-4
|8
|16.
|YOMRASPOR
|10
|1
|5
|4
|6
|11
|-5
|8
|17.
|TOKATSPOR
|10
|0
|3
|7
|6
|16
|-10
|3
|18.
|MANİSASPOR
|10
|0
|3
|7
|6
|20
|-14
|-3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.