Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından bir grupta lider değişirken, 2 grupta takımlar liderliğini sürdürdü.
1. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Anagold 24Erzincanspor, sahasında en yakın takipçisi Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya temsilcisi liderliği rakibinden devraldı.
2. Grup'ta haftaya lider giren Kocaelispor
hata yapmadı ve konuk ettiği Payasspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
3. Grup'ta ise devre arasına lider giren Karacabey
Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Pazarspor
'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SERİK BELEDİYESPOR
|18
|11
|5
|2
|35
|19
|16
|38
|2.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|18
|10
|6
|2
|26
|13
|13
|36
|3.
|ARTVİN HOPASPOR
|18
|9
|7
|2
|29
|12
|17
|34
|4.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|18
|9
|6
|3
|30
|15
|15
|33
|5.
|ÇATALCASPOR
|18
|7
|9
|2
|29
|17
|12
|30
|6.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|6
|8
|4
|16
|13
|3
|26
|7.
|Cİ GROUP BUCA
|18
|7
|5
|6
|21
|24
|-3
|26
|8.
|SİLİVRİSPOR
|18
|6
|6
|6
|25
|23
|2
|24
|9.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|18
|6
|6
|6
|20
|18
|2
|24
|10.
|DÜZCESPOR
|18
|6
|6
|6
|12
|14
|-2
|24
|11.
|ERZİNSPOR
|18
|5
|8
|5
|21
|18
|3
|23
|12.
|ÇANKAYA FK
|18
|6
|5
|7
|19
|21
|-2
|23
|13.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|18
|5
|6
|7
|14
|15
|-1
|21
|14.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|18
|4
|8
|6
|24
|25
|-1
|20
|15.
|YENİ ORDUSPOR
|18
|2
|13
|3
|8
|11
|-3
|19
|16.
|YOMRASPOR
|18
|3
|8
|7
|17
|22
|-5
|17
|17.
|TOKATSPOR
|18
|1
|3
|14
|12
|37
|-25
|6
|18.
|MANİSASPOR
|18
|0
|3
|15
|12
|53
|-41
|-3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KOCAELİSPOR
|17
|13
|1
|3
|35
|11
|24
|40
|2.
|FETHİYESPOR
|17
|9
|5
|3
|21
|11
|10
|32
|3.
|TURGUTLUSPOR
|17
|9
|3
|5
|26
|17
|9
|30
|4.
|ESENLER EROKSPOR
|17
|9
|1
|7
|23
|15
|8
|28
|5.
|KARŞIYAKA
|17
|8
|4
|5
|22
|16
|6
|28
|6.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|17
|7
|6
|4
|19
|16
|3
|27
|7.
|CİZRESPOR
|17
|7
|5
|5
|24
|23
|1
|26
|8.
|OFSPOR
|17
|7
|4
|6
|20
|19
|1
|25
|9.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|17
|6
|6
|5
|17
|19
|-2
|24
|10.
|AĞRI 1970
|17
|5
|6
|6
|24
|23
|1
|21
|11.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|24
|-6
|20
|12.
|ERBAASPOR
|17
|4
|5
|8
|17
|25
|-8
|17
|13.
|KOZANSPOR
|16
|4
|5
|7
|16
|27
|-11
|17
|14.
|PAYASSPOR
|17
|4
|4
|9
|17
|21
|-4
|16
|15.
|FATSA BELEDİYESPOR
|17
|4
|4
|9
|15
|23
|-8
|16
|16.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|29
|-10
|15
|17.
|KEMERSPOR 2003
|17
|4
|3
|10
|19
|33
|-14
|15
3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|11
|5
|2
|30
|13
|17
|38
|2.
|SOMASPOR
|18
|10
|2
|6
|28
|19
|9
|32
|3.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|18
|9
|3
|6
|35
|19
|16
|30
|4.
|PAZARSPOR
|18
|8
|5
|5
|29
|27
|2
|29
|5.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|8
|4
|6
|17
|12
|5
|28
|6.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|8
|4
|6
|19
|16
|3
|28
|7.
|OSMANİYESPOR
|18
|5
|11
|2
|23
|22
|1
|26
|8.
|DİYARBEKİRSPOR
|18
|7
|4
|7
|28
|23
|5
|25
|9.
|MUĞLASPOR
|18
|7
|4
|7
|29
|26
|3
|25
|10.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|18
|7
|3
|8
|25
|23
|2
|24
|11.
|BAYRAMPAŞA
|18
|5
|8
|5
|16
|16
|0
|23
|12.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|18
|6
|4
|8
|25
|30
|-5
|22
|13.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|18
|5
|6
|7
|15
|22
|-7
|21
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|18
|6
|3
|9
|22
|32
|-10
|21
|15.
|YOZGATSPOR 1959
|18
|4
|8
|6
|17
|24
|-7
|20
|16.
|MODAFEN
|18
|5
|5
|8
|11
|22
|-11
|20
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|18
|4
|4
|10
|21
|26
|-5
|16
|18.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|18
|4
|3
|11
|23
|41
|-18
|15