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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor , 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
1. Grup'ta, konuk olduğu Silivrispor'a 2-1 yenilen Tokatspor, Manisaspor 'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen ikinci takım oldu.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
TakımlarOGBMAYAVP
1. SERİK BELEDİYESPOR26 16 6 4 49 23 26 54
2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27 14 9 4 46 21 25 51
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR27 13 8 6 39 27 12 47
4. Cİ GROUP BUCA27 13 7 7 45 33 12 46
5. DÜZCESPOR27 12 9 6 32 18 14 45
6. ARTVİN HOPASPOR26 11 11 4 36 19 17 44
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR27 10 12 5 25 19 6 42
8. ÇATALCASPOR27 9 13 5 38 27 11 40
9. SİLİVRİSPOR27 8 13 6 35 29 6 37
10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR26 8 10 8 30 25 5 34
11. ÇANKAYA FK27 9 7 11 32 35 -3 34
12. 52 ORDUSPOR26 6 14 6 17 18 -1 32
13. KIZILCABÖLÜKSPOR26 6 12 8 36 36 0 30
14. YOMRASPOR26 7 9 10 25 30 -5 30
15. ŞİLE YILDIZSPOR27 6 11 10 23 28 -5 29
16. ERZİNSPOR27 6 10 11 27 33 -6 28
17. TOKATSPOR27 1 4 22 15 64 -49 7
18. MANİSASPOR27 1 3 23 16 81 -65 0
Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. Grup
TakımlarOGBMAYAVP
1. KOCAELİSPOR26 20 1 5 53 22 31 61
2. BELEDİYE DERİNCESPOR26 14 7 5 40 27 13 49
3. TURGUTLUSPOR25 14 6 5 33 18 15 48
4. ESENLER EROKSPOR26 13 5 8 38 25 13 44
5. KARŞIYAKA25 12 6 7 33 23 10 42
6. OFSPOR26 11 5 10 35 31 4 38
7. FETHİYESPOR25 10 8 7 26 22 4 38
8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR26 10 8 8 26 28 -2 38
9. AĞRI 197026 8 8 10 32 31 1 32
10. CİZRESPOR24 8 7 9 31 33 -2 31
11. KOZANSPOR24 7 7 10 23 33 -10 28
12. FATSA BELEDİYESPOR24 7 5 12 22 30 -8 26
13. PAYASSPOR25 6 7 12 23 32 -9 25
14. ELAZIĞ BELEDİYESPOR24 6 6 12 22 35 -13 24
15. ERBAASPOR25 6 6 13 22 37 -15 24
16. 1877 ALEMDAĞSPOR25 6 4 15 28 39 -11 22
17. KEMERSPOR 200326 6 4 16 28 49 -21 22

3. Grup
TakımlarOGBMAYAVP
1. KARACABEY BELEDİYESPOR27 18 7 2 44 17 27 61
2. SOMASPOR27 12 6 9 36 27 9 42
3. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR27 11 8 8 27 18 9 41
4. MUĞLASPOR27 11 8 8 39 32 7 41
5. PAZARSPOR26 12 5 9 44 40 4 41
6. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR27 12 4 11 34 29 5 40
7. OSMANİYESPOR27 9 13 5 34 31 3 40
8. NAZİLLİ BELEDİYESPOR27 11 6 10 46 29 17 39
9. DİYARBEKİRSPOR27 10 9 8 35 28 7 39
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ27 9 8 10 27 31 -4 35
11. YOZGATSPOR 195927 8 10 9 24 31 -7 34
12. BAYRAMPAŞA27 6 14 7 22 24 -2 32
13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR27 7 11 9 20 29 -9 32
14. GÖLCÜKSPOR27 8 7 12 30 40 -10 31
15. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR27 6 10 11 28 38 -10 28
16. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR27 7 6 14 30 48 -18 27
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR26 6 8 12 26 32 -6 26
18. MODAFEN27 6 6 15 17 39 -22 24

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Manisaspor, Karacabey, Spor
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