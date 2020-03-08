Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor , 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
1. Grup'ta, konuk olduğu Silivrispor'a 2-1 yenilen Tokatspor, Manisaspor 'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen ikinci takım oldu.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. Grup
3. Grup
Ligde 27. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor , 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
1. Grup'ta, konuk olduğu Silivrispor'a 2-1 yenilen Tokatspor, Manisaspor 'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen ikinci takım oldu.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SERİK BELEDİYESPOR
|26
|16
|6
|4
|49
|23
|26
|54
|2.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|27
|14
|9
|4
|46
|21
|25
|51
|3.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|27
|13
|8
|6
|39
|27
|12
|47
|4.
|Cİ GROUP BUCA
|27
|13
|7
|7
|45
|33
|12
|46
|5.
|DÜZCESPOR
|27
|12
|9
|6
|32
|18
|14
|45
|6.
|ARTVİN HOPASPOR
|26
|11
|11
|4
|36
|19
|17
|44
|7.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|27
|10
|12
|5
|25
|19
|6
|42
|8.
|ÇATALCASPOR
|27
|9
|13
|5
|38
|27
|11
|40
|9.
|SİLİVRİSPOR
|27
|8
|13
|6
|35
|29
|6
|37
|10.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|26
|8
|10
|8
|30
|25
|5
|34
|11.
|ÇANKAYA FK
|27
|9
|7
|11
|32
|35
|-3
|34
|12.
|52 ORDUSPOR
|26
|6
|14
|6
|17
|18
|-1
|32
|13.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|26
|6
|12
|8
|36
|36
|0
|30
|14.
|YOMRASPOR
|26
|7
|9
|10
|25
|30
|-5
|30
|15.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|27
|6
|11
|10
|23
|28
|-5
|29
|16.
|ERZİNSPOR
|27
|6
|10
|11
|27
|33
|-6
|28
|17.
|TOKATSPOR
|27
|1
|4
|22
|15
|64
|-49
|7
|18.
|MANİSASPOR
|27
|1
|3
|23
|16
|81
|-65
|0
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KOCAELİSPOR
|26
|20
|1
|5
|53
|22
|31
|61
|2.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|26
|14
|7
|5
|40
|27
|13
|49
|3.
|TURGUTLUSPOR
|25
|14
|6
|5
|33
|18
|15
|48
|4.
|ESENLER EROKSPOR
|26
|13
|5
|8
|38
|25
|13
|44
|5.
|KARŞIYAKA
|25
|12
|6
|7
|33
|23
|10
|42
|6.
|OFSPOR
|26
|11
|5
|10
|35
|31
|4
|38
|7.
|FETHİYESPOR
|25
|10
|8
|7
|26
|22
|4
|38
|8.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|26
|10
|8
|8
|26
|28
|-2
|38
|9.
|AĞRI 1970
|26
|8
|8
|10
|32
|31
|1
|32
|10.
|CİZRESPOR
|24
|8
|7
|9
|31
|33
|-2
|31
|11.
|KOZANSPOR
|24
|7
|7
|10
|23
|33
|-10
|28
|12.
|FATSA BELEDİYESPOR
|24
|7
|5
|12
|22
|30
|-8
|26
|13.
|PAYASSPOR
|25
|6
|7
|12
|23
|32
|-9
|25
|14.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|24
|6
|6
|12
|22
|35
|-13
|24
|15.
|ERBAASPOR
|25
|6
|6
|13
|22
|37
|-15
|24
|16.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|25
|6
|4
|15
|28
|39
|-11
|22
|17.
|KEMERSPOR 2003
|26
|6
|4
|16
|28
|49
|-21
|22
3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|27
|18
|7
|2
|44
|17
|27
|61
|2.
|SOMASPOR
|27
|12
|6
|9
|36
|27
|9
|42
|3.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|11
|8
|8
|27
|18
|9
|41
|4.
|MUĞLASPOR
|27
|11
|8
|8
|39
|32
|7
|41
|5.
|PAZARSPOR
|26
|12
|5
|9
|44
|40
|4
|41
|6.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|27
|12
|4
|11
|34
|29
|5
|40
|7.
|OSMANİYESPOR
|27
|9
|13
|5
|34
|31
|3
|40
|8.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|27
|11
|6
|10
|46
|29
|17
|39
|9.
|DİYARBEKİRSPOR
|27
|10
|9
|8
|35
|28
|7
|39
|10.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|9
|8
|10
|27
|31
|-4
|35
|11.
|YOZGATSPOR 1959
|27
|8
|10
|9
|24
|31
|-7
|34
|12.
|BAYRAMPAŞA
|27
|6
|14
|7
|22
|24
|-2
|32
|13.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|27
|7
|11
|9
|20
|29
|-9
|32
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|27
|8
|7
|12
|30
|40
|-10
|31
|15.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|27
|6
|10
|11
|28
|38
|-10
|28
|16.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|27
|7
|6
|14
|30
|48
|-18
|27
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|26
|6
|8
|12
|26
|32
|-6
|26
|18.
|MODAFEN
|27
|6
|6
|15
|17
|39
|-22
|24
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Manisaspor, Karacabey, Spor
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