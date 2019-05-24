24.05.2019 18:18
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Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Hüsnü Emre ÇelimliEsenler Erokspor: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Berat Satılmış, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman (Dk. 46 Halil Çelik), Sefa Durmuş (Dk.

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Berat Satılmış, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman (Dk. 46 Halil Çelik), Sefa Durmuş (Dk. 75 Eray Pazar), Şahin Fıstıkcı
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, Yakup Demir (Dk. 90 Burçak Özkanca), Serdar Cansu, Barış Sağır, Emrah Tacir (Dk. 70 Emre Toptan), Soner Birinci, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (Dk. 75 Umut Koray Öz), Butuhan Er
Goller: Dk. 13, Dk. 89 (Penaltıdan) Batuhan Er (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Cansu, Dk. 67 Güney Tutcuoğlu, Dk. 78 Salih Şenbaş, Dk. 90 Batuhan er (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 38 Muharrem Öner, Dk. 67 Halil Çelik, Dk. 79 Özgün Ali Köklü (Yedek kulübesinde), Dk. 86 Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)
TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Van Büyükşehir Belediyespor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Halil Çelik, Efe Can, Mehmet Doğan, Spor
Kaynak: AA


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