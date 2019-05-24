Futbol: TFF 3. Lig play-off finali

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler
, Kemal Elmas
, Hüsnü Emre Çelimli Esenler
Erokspor: Mehmet Doğan
, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı
, Muharrem Öner, Sinan Morgil
, Melih Kabasakal, Berat Satılmış, Efe Can
Çölbekler, Alper Karaman
(Dk. 46 Halil Çelik
), Sefa Durmuş (Dk. 75 Eray Pazar), Şahin Fıstıkcı Van Büyükşehir Belediyespor
: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk
, Yakup Demir
(Dk. 90 Burçak Özkanca), Serdar Cansu, Barış Sağır, Emrah
Tacir (Dk. 70 Emre Toptan), Soner Birinci, Oktay Aydın
, Güney
Tutcuoğlu (Dk. 75 Umut Koray Öz), Butuhan Er
Goller: Dk. 13, Dk. 89 (Penaltıdan) Batuhan Er
(Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Cansu, Dk. 67 Güney Tutcuoğlu, Dk. 78 Salih Şenbaş, Dk. 90 Batuhan er (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 38 Muharrem Öner, Dk. 67 Halil Çelik, Dk. 79 Özgün Ali Köklü
(Yedek kulübesinde), Dk. 86 Mehmet Doğan (Esenler Erokspor) TFF
3. Lig 2. Grup play-off finalinde Van Büyükşehir Belediyespor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Halil Çelik
, Efe Can
, Mehmet Doğan
, Spor
Kaynak: AA