Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, sahasında konuk ettiği Fomget Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 3. haftasında Merzan Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada takımlar galip gelebilmek için mücadele etti.

Hakkarigücü, ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında attığı golle rakibi Fomget Gençlik Spor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Aldığı galibiyetle 3. haftanın sonunda namağlup unvanını koruyan Hakkarigücü, puanını 7'ye çıkardı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar izledi.

Kaynak: AA