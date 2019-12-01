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Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Ataşehir Belediyespor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.

01.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:16Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Belediyespor, deplasmanda Hakkarigücü 'u 3-2 mağlup etti.
Ligin 6. haftasında Merzan Sahası'nda oynanan ve çekişmeli geçen müsabakaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İki oyuncusunun gördüğü kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekip, Hakkarigücü Spor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Ataşehir Belediyespor, bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken, ev sahibi ekip 8 puanda kaldı.
Maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür de izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ataşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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