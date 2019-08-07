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Futbol: TFF Süper Kupa

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer, Bjarnason, Aykut Çeviker, Rotman, Erhan Çelenk, VrsajevicGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcos, Nagatomo, Jimmy...

07.08.2019 22:24 Futbol: TFF Süper Kupa
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer, Bjarnason, Aykut Çeviker, Rotman, Erhan Çelenk, Vrsajevic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcos, Nagatomo, Jimmy Durmaz, Seri, Selçuk İnan, Adem Büyük, Belhanda, Babel
Gol: Dk. 39 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 33 Bjarnason (Akhisarspor)
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa karşılaşmasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibini 1-0 üstünlüğünde sona erdi.
13. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı köşe atışında altıpas içinde iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
30. dakikada aldığı pasla topu bir süre süren Jimmy Durmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
39. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza alanı içinde topla buluşan Belhanda önündeki rakibini geçtikten sonra düzgün ve plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
40. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Adem Büyük'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak az bir farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

HALİL UMUT MELER, Burhan Eşer, Spor

Kaynak: AA

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