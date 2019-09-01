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Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.

01.09.2019 20:28 Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.
İlk haftaya dün oynanan müsabakalarla başlayan Kırmızı Grup'ta ise 1 maç dışında karşılaşmalar tamamlandı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Samsunspor: 0-2
Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0
BAK Spor-Şanlıurfaspor: 2-0
Kırklarelispor-İnegölspor: 1-1
Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Pendikspor-Sarıyer: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe: 1-2
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor: 3-1
Vanspor-Bandırmaspor: 2-2
Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 0-2
Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2
Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 0-2
Uşakspor- Kahramanmaraşspor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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