Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de ikinci hafta mücadelesi iki maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup maçları tamamlanırken, 2 ve 3. Grup'ta birer maç daha oynanıyor.

Ligde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Erzinspor-Ci Group Buca: 1-1

Yomraspor-Tokatspor: 0-0

Çankaya-Düzcespor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-2

Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 3-5

Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Manisaspor-Yeni Orduspor: 0-0

Şile Yıldızspor-Silivrispor: 0-0

2. Grup:

Ağrı 1970-Payasspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-1

Kemerspor 2003-Turgutluspor: 1-3

Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Ofspor: 1-0

Karşıyaka-Kozanspor: 1-2

Erokspor-Cizrespor: 3-0

3. Grup:

Pazarspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2

Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor: 1-2

Altındağ Belediyespor-Muğlaspor: 3-3

Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Bayrampaşa-Gölcükspor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 5-1

Kaynak: AA