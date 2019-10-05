Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de tamamı bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Artvin Hopaspor-Yeni Orduspor: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Erzinspor: 3-0
68 Aksaray Belediyespor-Çankaya: 0-1
Tokatspor- Sultanbeyli
Belediyespor: 0-1
Şile Yıldızspor-Düzcespor: 2-0
Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor: 2-1
Çatalcaspor-Silivrispor: 1-0
Manisaspor-Ci Group Buca: 0-3
2. Grup:
Elazığ Belediyespor-Turgutluspor: 0-3
Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 2-1
Fatsa Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Kemerspor 2003-Kozanspor: 2-1
Payasspor-Cizrespor: 4-3
1877 Alemdağspor-Erbaaspor: 1-1
Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Kocaelispor-Ofspor: 0-1
3. Grup:
Pazarspor-Gölcükspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Modafen: 2-0
Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-1
Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1
Darıca Gençlerbirliği-Medical Park Batman Petrolspor: 4-3
Somaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 3-1
Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 2-0
Bayrampaşa-Nazilli Belediyespor: 0-2
Diyarbekirspor-Muğlaspor: 2-1