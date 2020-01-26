Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.
Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 2-0
Uşakspor-Sakaryaspor: 1-1
Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Niğde Anadolu-Eyüpspor: 1-3
Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-4
Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor: 1-1
Tuzlaspor-Elazığspor: (Ertelendi)
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Çorum FK: 1-4
Hekimoğlu Trabzon-Manisa FK: 0-0
Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 0-4
1922 Konyaspor-Pendikspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Başkent Akademi: 2-0
Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-2
Sarıyer-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor: 1-0