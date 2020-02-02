Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi.
Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor- Manisaspor
: 3-1
52 Orduspor-Yomraspor: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor- Kızılcabölükspor
: 1-1
Tokatspor-Artvinspor: 1-3
Serik Belediyespor-Çatalcaspor: 2-0
Düzcespor-Erzinspor: 2-0
2. Grup:
Cizrespor-Ağrı 1970: 0-1
Ofspor-Kemerspor 2003: 4-1
Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 3-2
Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0
Karşıyaka-Erbaaspor: 3-0
Kozanspor-1877 Alemdağspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
3. Grup:
Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 2-0
Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0