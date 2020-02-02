Haberler » Spor » Futbol: Toplu sonuç - Spor

Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi.

02.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:54Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi.
Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor- : 3-1
52 Orduspor-Yomraspor: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor- : 1-1
Tokatspor-Artvinspor: 1-3
Serik Belediyespor-Çatalcaspor: 2-0
Düzcespor-Erzinspor: 2-0
2. Grup:
Cizrespor-Ağrı 1970: 0-1
Ofspor-Kemerspor 2003: 4-1
Belediye Derincespor-Esenler Erokspor: 3-2
Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0
Karşıyaka-Erbaaspor: 3-0
Kozanspor-1877 Alemdağspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
3. Grup:
Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 2-0
Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:09:16