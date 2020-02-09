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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları 5'i dışında sona erdi.

09.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:54Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları 5'i dışında sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Yomraspor-Serik Belediyespor, Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor, 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor-Kozanspor ile 3. Grup'ta Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakaları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Çankaya FK: 3-0
Tokatspor-Düzcespor: 0-6
Manisaspor-Silivrispor: 1-4
68 Aksaray Belediyespor-Ci Group Buca: 0-3
Şile Yıldızspor-Erzinspor: 0-0
2. Grup:
Payasspor-Fethiyespor: 1-1
Ağrı 1970-Turgutluspor: 0-1
Kocaelispor-Belediye Derincespor: 1-3
Esenler Erokspor-Ofspor: 3-2
Kemerspor 2003-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
3. Grup:
Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Gölcükspor: 1-0
Osmaniyespor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Karacabey Belediyespor-Modafen: 3-2
Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 1-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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