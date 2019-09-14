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Futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı

ELAZIĞ'da Afganistan uyruklu 15 yaşındaki Shahrokh Mohammadi, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle ilgi odağı oldu.

14.09.2019 15:54Futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı
ELAZIĞ'da Afganistan uyruklu 15 yaşındaki Shahrokh Mohammadi, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle ilgi odağı oldu.
Ülkesi Afganistan'dan 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Elazığ'da yerleşen Shahrokh Mohammedi, futbola olan sevgisi nedeniyle zamanının büyük bölümünü futbol topuyla geçiriyor. Topla akrobatik hareketler yapan Mohammedi, Gazi Caddesi'nde hünerlerini sergiliyor.
Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği Mohammadi, futbolu çok sevdiğini belirterek, "Kendimi geliştirmek istiyorum. Futbol topu benim her şeyim" dedi.



Afganistan, Türkiye, Elazığ, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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