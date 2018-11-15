Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Özel Kalem

Personele yönelik akademik ve mesleki eğitimlerin yanı sıra, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleyen Osmangazi Belediyesi'nin, Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 14 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Zevkli ve çekişmeli maçların oynandığı turnuvanın finalinde Özel Kalem Müdürlüğü ile İşletmeler Müdürlüğü karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan mücadele sonunda rakibini 1-0 yenen Özel Kalem Müdürlüğü şampiyon olurken,İşletme Müdürlüğü ikincilik, Sivil Savunma Uzmanlığı üçüncülük başarısı elde etti. Bunun yanı sıra Ekim ayında başlayan turnuvanın en centilmen takımı 1 sarı kart ile Veteriner İşleri Müdürlüğü, gol kralı ise 22 golle İşletme Müdürlüğü'nden Cüneyt Mutlu oldu.

Turnuvada şampiyon olan Özel Kalem Müdürlüğü'ne kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Kupa töreninde konuşan Başkan Dündar, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinliğimiz bu yıl da centilmenlik içerisinde, oldukça güzel bir şekilde gerçekleşti. Yoğun iş temposu içinde çalışanlarımız, stres atarak birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu. Şampiyon olan Özel Kalem Müdürlüğü ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.