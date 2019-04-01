Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası

Türkiye
16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Polonya
'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 2-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw
kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini 38. dakikada Ali Sühan Demirel ile 80. dakikada Efecan Barlık attı.
Grubun diğer maçında ise Yunanistan
, Kolombiya
'yı 2-1 yendi.
16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında 3 Nisan Çarşamba
günü Kolombiya ile karşılaşacak.
Türkiye, Futbol, Spor
Kaynak: AA