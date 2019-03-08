08 Mart 2019, 17:48
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Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası

Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası

UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nda mücadele ede Türkiye, son maçında Tanzanya'yı 5-0 yendi.

UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nda mücadele ede Türkiye, son maçında Tanzanya'yı 5-0 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını milli takım, 41. dakikada Nuri Emre Akşit ve 44. dakikada Muhammet Akpınar'ın golleriyle 2-0 önde kapadı.

Millilere farkı getiren golleri 52. dakikada Ali Akman, 84. dakikada Salih Kavrazlı ve 89. dakikada Ali Karakaya attı.

Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Türkiye, ikinci maçında ise Gine'ye 2-1 yenilmişti. Antalya, Tanzanya, Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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